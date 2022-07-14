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15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir unutulmuyor

14.07.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen isimlerin başında gelen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini her sene binlerce kişi ziyaret ederek dua okuyor, kahramanlıklarını yeni nesle aktarıyor - Ziyaretçilerden şehit annesi Ulviye Köse: - "Oğullarıma yalvardım 'götürün mezarına, görür o beni' dedim. Şimdi şehidin yanındayım, o beni görüyor. O geceden beri hiç aklımdan çıkmaz"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini her sene binlerce kişi ziyaret ediyor.

Şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine gelen binlerce kişi, Kur'an-ı Kerim ve dua okuyor, kabrine su döküyor, Ömer Halisdemir'in o gece yaptığı kahramanlığı çocuklarına ve çevrelerine anlatıyor.

Şehit Halisdemir'in kabrinde dua okuyan, Bolu'da 8 Haziran 1998'de şehit düşen Jandarma Er Ali Köse'nin Ankara'da yaşayan annesi Ulviye Köse (78), AA muhabirine, ziyarette çok farklı duygular yaşadığını söyledi.

- "O geceden beri hiç aklımdan çıkmaz"

Köse, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar uyumadığını ve gözyaşı döktüğünü dile getirerek, "Çok şükür Allah'ıma, 'sen kurtardın yavrum' diye öyle ona ağladım. Oğullarıma yalvardım 'götürün mezarına, görür o beni' dedim. Şimdi şehidin yanındayım, o beni görüyor. O geceden beri hiç aklımdan çıkmaz. Allah razı olsun yavrum getirdi beni. Unutulacak bir şehit değil, bambaşka bir şehit. Türkiye'yi kurtardı, o cennetin ortasında, Peygamberimizle beraber." diye konuştu.

Sakarya'dan ailesiyle gelen Fatih Özkan da yakın dönemin en büyük kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir'i kabrinde ziyaret etmek için geldiklerini söyledi.

Halisdemir'in yeni neslin örnek alması gereken büyük bir kahraman olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Şehidimiz, yeni nesillere, ondan aldığı cesaretle vatanları için gerektiğinde canlarını verecek insanlar olduklarını gösteren iyi bir örnek. Şehidin yaptığı hareketin, gösterdiği cesaretin bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki nesillerde de aynı şekilde devam edeceğini, aynı ruhu diğer nesillerin de yaşatacağına inanıyoruz. Bizler yeni neslin örnek alması için geliyoruz, unutturmamaya, ziyaret etmeye çalışıyoruz. Herkes ziyaret ettiğinde akıllarda kaldığı sürece aynı ruhun taşınacağına inanıyorum. Sadece 15 Temmuz'ların yıl dönümlerinde değil, her zaman gençlere, önümüze gelenlere anlatmaya çalışıyoruz."

Sakarya'dan memleketine ailesiyle gelen Ahmet Çekilarıs da şehit Ömer Halisdemir'i vatanı kurtaran biri olarak gördüğünü söyledi.

Şehidin, o gün darbeyi önleyerek vatanı kurtardığına dikkati çeken Çekilarıs, "Allah gani gani rahmet eylesin, vatana millete hep dua edelim. Hep onun duacısıyız. Her zaman onu anlatıyoruz. Sakarya'da birçok aracın arka camında hala bayrakları duruyor. İnsan çok duygulanıyor. Yaşanmadan anlatılmaz bunlar. Çok güzel bir duygu. Allah mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

- Ömer Halisdemir'in adı yaşatılıyor

Ömer Halisdemir'in ismi, şehide vefa borcunu ödemek için Niğde Üniversitesine, hastaneye, kentin en büyük meydanına ve Bor ilçesinde bir okula verilmişti.

Şehidin anısına ayrıca Çukurkuyu beldesinde 18 derslikli bir okul yapılmış, hatıra ormanı oluşturulmuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de şehit anısına Çukurkuyu beldesinde 2 bin 500 metrekare alan üzerine içinde müze olan 2 katlı kültür merkezi inşa etmişti. Müzede Halisdemir'e ait bazı eşyalar, fotoğraflar, vatandaşların şehit için yazdığı yazı ve mektuplar yer alıyor.

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