YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. 15 Temmuz şehidi Barış Efe Karabük'teki mezarı başında anıldı

15 Temmuz şehidi Barış Efe Karabük'teki mezarı başında anıldı

14.07.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz şehidi Barış Efe Karabük'teki mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Karabük Valiliğince Şehit Efe'nin Çukurören köyü mezarlığındaki kabrinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Daha sonra Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Büşra Güneş, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve protokol üyeleri, anne Nazife Efe ile şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri, şehit ailesinin köydeki evini de ziyaret etti. Program kapsamında, şehitler için köy camisinde mevlit okutuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Karabük'teki Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldıGÜNCELLEME - Karabük'teki Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Erzincan'da kullandığı çapa motorunun altında kalan çocuk öldüErzincan'da kullandığı çapa motorunun altında kalan çocuk öldü
Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybettiSilahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
fetö Karabük anma

Karabük Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:23
Öğle
13:01
İkindi
16:59
Akşam
20:29
Yatsı
22:15
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğal saç boyası! Saçının rengini vajinal akıntısıyla açtı

Doğal saç boyası! Saçının rengini vajinal akıntısıyla açtı

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.