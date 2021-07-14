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15 Temmuz şehidi Hamuryen, kabri başında anıldı

14.07.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz şehidi Hamuryen, kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Erciş Kaymakamlığınca düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve beraberindeki protokol mensupları, şehit Hamuryen'in Çelebibağ Mezarlığı'ndaki kabrinde dualar etti.

Daha sonra beraberindekilerle şehidin ailesini ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, şehidin ağabeyine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Burada konuşan Mehmetbeyoğlu, bugünün çok kıymetli ve anlamlı gün olduğunu söyledi.

Hamuryen gibi yiğit bir evladın memleketinde çalışmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirten Mehmetbeyoğlu, ''Rabb'im bu vatana, bu millete tekrar 15 Temmuz gecesini yaşatmasın." dedi.

Programa 108. Topçu Alayı ve Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP İlçe Başkanı Fatih Köröğlu, kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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