15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan adına yapılan Bayramcı Voleybol Turnuvası'nda kazanan belli oldu! Düzceliler oraya akın etti...

Uzun senelerdir düzenlenen ve Düzce'deki halkın severek takip ettiği Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvası bu sene de renkli geçti. Çekişmeye sahne olan turnuvanın kazananı 4 Ağustos Cuma akşamı belirlendi.

16. YILDA YİNE EV SAHİBİ BAYRAMCI

Final akşamında Çerkeslere ait halk dansları oynanırken gençler ve yetişkinlerin bir arada bir ahenk içerisinde yaşadığı Bayramcı Köyü, ev sahipliğiyle yine Düzcelilerin takdirini topladı.

Turnuva, Düzce Adıge Derneği tarafından organize edildi. Final müsabakasını AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın babası Ramazan Baysan, annesi Hanife Baysan ve davetliler izledi.

Bayramcı Köyünün ileri gelenleri arasında yer alan emekli emniyet müdürü Adnan Eser de protokol içerisinde yer aldı.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ ADINA YAPILDI

Turnuvayı düzenleyen heyetin başında bulunan Davut Yıldırım, 'Düzceli vatandaşlarımızın, yakın - uzak köylerden gelen insanlarımızın heyecanla seyrettiği bir turnuva oldu. Turnuvanın adından mütevellit de bizim için önemli bir organizasyondu. Katılan, emek veren herkese teşekkür ederken Şehit Emniyet Müdürümüz Ufuk Baysan'a da bir kez daha rahmet diliyorum.

