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Abdullah Kavukcu'dan olay yaratan istifa mektubu! “Kumpaslar ve organize iftiralar...”

Galatasaray'da yönetim cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Abdullah Kavukcu, kulüpteki görevlerinden ayrıldığını açıklarken istifa kararının arkasındaki nedenleri de mektubuyla kamuoyuna duyurdu.

Abdullah Kavukcu'dan olay yaratan istifa mektubu! “Kumpaslar ve organize iftiralar...”
Burak Kavuncu

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu, görevinden ayrıldığını duyurdu. İstifası kulüp tarafından KAP'a bildirilirken Kavukcu'nun veda mektubunda Başkan Dursun Özbek'e yönelik ifadeleri ve dikkat çeken suçlamaları gündem oldu.

ABDULLAH KAVUKCU TÜM GÖREVLERİNDEN AYRILDI

Abdullah Kavukcu dan olay yaratan istifa mektubu! “Kumpaslar ve organize iftiralar...” 1

Galatasaray'da 23 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen seçimle yönetim kurulu üyesi olan Abdullah Kavukcu, kulüpteki görevlerini bıraktığını açıkladı. Kavukcu, 16 Temmuz 2024'te Başkan Dursun Özbek'in davetiyle Galatasaray Sportif A.Ş. ve Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'de başkanvekili olarak görev almaya başlamıştı.

İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Kavukcu'nun kararı, Galatasaray tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirildi.

DURSUN ÖZBEK'İN YÖNTEMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Abdullah Kavukcu dan olay yaratan istifa mektubu! “Kumpaslar ve organize iftiralar...” 2

Abdullah Kavukcu'nun istifa mektubunda en dikkat çeken bölüm, Başkan Dursun Özbek'in yönetim anlayışına ilişkin sözleri oldu. Kavukcu, Özbek'in uyguladığı yöntem ve tercihleri nedeniyle daha önce de istifayı düşündüğünü ancak Galatasaray'ın menfaatlerini gözeterek bu kararından vazgeçtiğini belirtti.

Kavukcu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkanımızın uyguladığı yöntem ve tercihleri nedeniyle birçok kez almayı düşündüğüm, ancak Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek vazgeçtiğim istifa kararını ne yazık ki geldiğimiz noktada Galatasaray Spor Kulübü'nün menfaatlerinden ziyade kendi şahsi pozisyonlarını önceleyen kimi çevreler tarafından kurulan kumpaslar ve organize iftiraların birikimiyle ve aşırı tahrik sonucunda istemsizce Galatasaray değerlerine uymayan bir davranışı sergilediğim için üzgün olduğumu belirterek, Galatasaray gelenek göreneklerine olan saygım ve her şeyden önce Galatasaray'ımızın menfaatlerini düşünerek alıyorum."

"YARINA KALIR AMA KİMSENİN YANINA KALMAZ!"

Abdullah Kavukcu dan olay yaratan istifa mektubu! “Kumpaslar ve organize iftiralar...” 3

Abdullah Kavukcu: "Galatasaray'ın değerlerine yakışmayan davranışlar sergileyenler kim olduğuna ve hangi makamda bulunduğuna bakılmaksızın sorgulanmalıdır. Ben gidiyorum. Ancak benim gidişimle birlikte bu sorunlar da ortadan kalkmayacaksa, asıl yüzleşilmesi gereken mesele tam olarak budur. Galatasaray'ın menfaatlerini kişisel hesaplarının önüne koyamayan, kulübün değerlerini kendi hırslarına alet eden ve ortak çalışma kültürünü zedeleyen herkesin bu camiaya karşı sorumluluğu vardır.

Yaşanan krizi fırsata çevirmek isteyen, şahsi menfaatlerini Galatasaray'ın menfaatlerinin önüne koyanların tutumlarını da camiamızın takdirine bırakıyorum. Süreç boyunca tahrik ve yıpratmalara sessiz kalanların, bugün kurumsal gelenek ve etik değerler adına hüküm vermesinin samimiyetini sorguluyorum. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağına inanıyorum. Yaşananlar yarına kalabilir; ancak kimsenin yanına kalmaz."

"SORUN KİŞİLERDE Mİ, ANLAYIŞTA MI?"

Abdullah Kavukcu dan olay yaratan istifa mektubu! “Kumpaslar ve organize iftiralar...” 4

Abdullah Kavukcu: "Ancak Galatasaray adına asıl konuşulması gereken mesele yaşanan bu olayın çok daha ötesindedir. Galatasaray'da sürekli isimler değişiyor, insanlar görevlerinden ayrılıyor ama benzer sorunlar tekrar tekrar yaşanıyorsa artık dönüp aynı soruyu sormak gerekiyor: Neden?

Neden her seferinde bir kişi bütün faturayı öderken, bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan anlayış ve davranışlar varlığını sürdürüyor? Sorun yalnızca kişilerde mi, yoksa bu sorunları sürekli üreten bir anlayışta mı?"

“BU BİR AYRILIK, BİR VEDA DEĞİLDİR”

Abdullah Kavukcu dan olay yaratan istifa mektubu! “Kumpaslar ve organize iftiralar...” 5

Galatasaray'a 24 yıl önce üye olduğunu hatırlatan Kavukcu, kulüpte görev aldığı süreçte yaşadığı gururu ve kendisine destek veren isimlere teşekkürlerini dile getirdi.

Futbol şubesi sorumlusu olarak da görev yaptığını belirten Kavukcu, Galatasaray'da aralıksız şampiyonluklar yaşayan ekibin bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

İstifasının kulübe olan bağlılığını değiştirmeyeceğini vurgulayan Kavukcu, "Bu bir ayrılık, bir veda değildir. Galatasaray'ımıza hizmet etmek için mutlaka yönetici olmak, bir koltukta oturmak gerekmez. 'Önce Galatasaray' diyerek kimi zaman bırakmasını bilmek de hizmettir, erdemdir." dedi.

“ARTIK TRİBÜNDE YERİMİ ALACAĞIM”

Abdullah Kavukcu dan olay yaratan istifa mektubu! “Kumpaslar ve organize iftiralar...” 6

Mektubunun devamında Galatasaray'a bu kez taraftar olarak destek vereceğini belirten Kavukcu, kulüpteki görev süresince yetki ve sorumluluk almaktan kaçınmadığını söyledi.

Kavukcu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Artık üzerime düşen, bir Galatasaray taraftarı olarak yine tribündeki yerimi alıp takımımızın başarıları, şampiyonlukları için tezahüratlara katılmaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek istifa galatasaray Abdullah Kavukçu
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