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15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan için mevlit okutuldu

DÜZCE HABERLERİ  | 15.07.2020 12:10 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan için baba evinde mevlit programı düzenlendi.FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Emniyet Müdürü Şehit Ufuk Baysan için Düzce’deki baba ocağında mevlidi şerif okutuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan için baba evinde mevlit programı düzenlendi.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Emniyet Müdürü Şehit Ufuk Baysan için Düzce’deki baba ocağında mevlidi şerif okutuldu. Programa Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Baysan ailesi ve sevenleri katıldı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, 15 Temmuz’un demokrasi zaferi, milli birlik ve beraberliğin en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

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Düzce Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:37
Sabah
05:30
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:33
Yatsı
22:18

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