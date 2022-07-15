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15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, Amasya'daki kabri başında anıldı

15.07.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, Amasya'daki kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Ümit Çoban için Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığınca gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit Çoban'ın Gümüşhacıköy Şehitliği'ndeki kabri başında dua edildi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kaymakam Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkan Vekili Bayram Ilgaz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdür Vekili Bayram Delak ve diğer protokol üyeleri, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Altınöz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşaması için birçok kahramanın gözünü kırpmadan seve seve canını feda ettiğine dikkati çekerek, şehidin ailesinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Milletin hassasiyetinin 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi devam ettiğini vurgulayan Altınöz, "15 Temmuz gecesi milletimizi savunmak adına tahsis edilen silahları millete çeviren hainlere karşı tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi iman dolu göğüsleriyle kendilerini siper eden Ümit Çoban ve diğer şehitlerimiz, vatanımızı ve milletimizi müdafaa uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz ilelebet gönüllerimizde ve hatırlarımızda olacaktır." ifadesini kullandı.

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