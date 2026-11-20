AK Parti'ye geçen belediyelere dün yenileri eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de bulunduğu 9 yerel yönetici AK Parti'ye katıldı.

CHP'NİN ELİNDEKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SAYISI 14'TEN 4' DÜŞTÜ

Yeni katılımlarla birlikte CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı büyükşehir belediyelerindeki değişim yeniden gündeme geldi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde 30 büyükşehir belediyesinin 14'ünü kazanan CHP, sonraki süreçte önemli değişiklikler yaşadı.

İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından yönetim belediye meclislerince seçilen başkanvekillerine geçti.

İstanbul ve Adana'da yönetim CHP'de kalırken Bursa'da AK Parti'ye geçti. Antalya'da ise Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla siyasi tablo değişti.

6 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN AYRILDI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da CHP'den istifa ederek bağımsız kaldı.

Yeni Parti'ye geçen Candan Yüceer ise son olarak AK Parti'ye katıldı.

CHP'NİN YÖNETİMİNDE KALAN BÜYÜKŞEHİRLER

Aktarılan son tabloya göre CHP'nin yönetiminde kalan 4 büyükşehir belediyesi İstanbul, Adana, Balıkesir ve Mersin oldu.