Türk sinemasının sevilen romantik yapımlarından “Aşk Tesadüfleri Sever”, üçüncü filmiyle yeniden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’ı başrollerinde bir araya getiren, yapımcılığını Böcek Film ve Benesta’nın üstlendiği “Aşk Tesadüfleri Sever 3”, dün akşam düzenlenen görkemli gala gecesiyle ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Filmin galasında, ilk yapımda Deniz karakterine hayat veren Belçim Bilgin’in yerine bu kez oğlu Rodin Erdoğan vardı. Bilgin’in flashback sahneleriyle hikâyeye dahil olduğu filmin gösteriminin ardından Rodin Erdoğan, yeni kadın başrol Devrim Özkan ile bir araya geldi. Annesinin Kanada’da bulunduğunu belirten genç isim, geceye adeta damga vurdu.

“ÇOK DUYGULANDIM, BİRAZ AĞLADIM”

Oyuncu anne ve babasının izinden gidip gitmeyeceği merak edilen Rodin Erdoğan, filmi izlerken gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi. “Aşk Tesadüfleri Sever 3” karşısında oldukça duygulandığını söyleyen Erdoğan, gösterim sırasında biraz ağladığını da itiraf etti.