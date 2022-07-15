YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 15 Temmuz şehitleri Edirnekapı'da dualarla anıldı

15 Temmuz şehitleri Edirnekapı'da dualarla anıldı

15.07.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz şehitleri Edirnekapı'da dualarla anıldı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabirleri başında dualarla yad edildi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İstanbul Müftü Vekili Ahmet Aktürkoğlu şehitler için dua etti.

Duanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Anma programına Vali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile bazı kaymakamlar, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Darbecilere karşı çıkarken şehit olanların ailelerinin hüznü dinmiyorDarbecilere karşı çıkarken şehit olanların ailelerinin hüznü dinmiyor
Hastanelerde, "Kapı Güvenlik Sistemleri" yaygınlaşıyorHastanelerde, "Kapı Güvenlik Sistemleri" yaygınlaşıyor
Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattıSakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:44
Sabah
05:38
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:43
Yatsı
22:28
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.