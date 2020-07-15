YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. 15 Temmuz şehitleri için Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi

15 Temmuz şehitleri için Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 15.07.2020 14:05 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi’nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi’nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla son buldu. Protokol üyeleri, sembolik şehitliklere karanfil bıraktı.
Törene; Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlit programı, dua edilmesi ve ikramlarla son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Tadilatı tamamlanan cami ibadete açıldıTadilatı tamamlanan cami ibadete açıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Çanakkale Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:51
Öğle
13:25
İkindi
17:22
Akşam
20:50
Yatsı
22:32

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Narin Eczanesi
Merkez
Troya Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Eda Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden bir başarı daha

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden bir başarı daha

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gelibolu’da uyuşturucu operasyonu

Gelibolu’da uyuşturucu operasyonu

Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.