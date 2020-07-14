"15 Temmuz Zaferi" Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılıyor

Görme engelliler için özel bir yol bulunan merkezde, aynı zamanda işitme engelliler için de işaret diliyle anlatım imkanı sunuluyor.

Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığınca Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açılan "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek.

Merkezde, 360 derece görsel deneyim alanına, dijital gösterim yapılan bir tünelden geçilerek giriliyor. Bu alanda, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını ve hain darbe girişimine karşı milli iradenin nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan üç boyutlu bir gösterim sunuluyor. Dijital gösterimde aynı zamanda sinematik ses sistemi bulunuyor.

360 derece görsel deneyim alanından sonra dijital haritalama gösteriminde ziyaretçilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dönüm noktaları üç boyutlu ve sinematik ses sistemiyle eşsiz bir gösterim sunuluyor.

Ardından gelen hologram gösterim alanında "wireframe" teknolojisi ile yapılan hologram gösterisi izlenebiliyor.

Hologram gösterisi izlenirken, hemen yanında bulunan projeksiyon ekranında hain darbe girişimine teşebbüs eden FETÖ'nün geçmişi ve bugünü hakkında bilgi veren bir video film çalışması takip edilebiliyor.

Merkezin son gösterim alanı olan bilgi ekranında ise 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek milli iradenin üzerinde hiçbir irade tanımayan milletin 251 şehidinin yer aldığı gösterim ziyaretçileri bekliyor.