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15 Temmuz'a ilişkin hakaret içerikli paylaşım yapan kişi, serbest bırakıldı

17.07.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz'a ilişkin hakaret içerikli paylaşım yapan kişi, serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadeleye ilişkin sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan kişi, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz'da gözaltına alınan Ş.Y'nin (57) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ş.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ş.Y, sosyal medya hesabından 15 Temmuz'daki mücadeleye ilişkin küfürlü ifadeler de içeren paylaşımda bulunmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı." ifadelerini kullanarak, Ş.Y'nin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya darbe girişimi içişleri bakanı süleyman soylu

İzmir Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:54
Öğle
13:23
İkindi
17:16
Akşam
20:41
Yatsı
22:18
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

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