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  4. 15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilotun yargılanmasına devam edildi

15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilotun yargılanmasına devam edildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.04.2020 16:36 | Son Güncelleme

15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilotun yargılanmasına devam edildi

BALIKESİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce'nin yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yüce, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Darbe girişimi gecesi halkta korku ve panik yaratmak için savaş uçağıyla İstanbul semalarında alçak uçuş gerçekleştirerek "sonik" patlamalar yapan ve cumhuriyet savcısının mütalaasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istediği Yüce, önceki savunmalarını tekrar ederek, üstlerinden aldığı emirleri uyguladığını savundu ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için ek süre talep etmesi üzerine Yüce'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Aykut Yüce Dava FETÖ pilot

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