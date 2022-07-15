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15 Temmuz'u anma programının yapılacağı Saraçhane Meydanı'nda hazırlıklar sürüyor

15.07.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, saat 17.30'da başlayacak - Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinlikte millete seslenecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek anma programı için hazırlıklar devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı", Saraçhane Meydanı'nda yapılacak.

Meydanda hazırlıklar sürerken Fatih Anıtı'nın bulunduğu parkın çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişler için arama noktası oluşturuldu.

Vatandaşların etkinlikte konuşmaları izleyebilmeleri için alandaki bazı noktalara erkanlar yerleştirildi.

Etkinliği takip edecek basın mensuplarının canlı yayınlarını yapabilmeleri için de ayrı bir alan oluşturuldu.

Hazırlıkların devam ettiği etkinlik alanının birçok yerine Türk bayrakları asıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslenecek

15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, saat 17.30'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleneceği etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

Etkinlikte, 15 Temmuz temalı video gösterimi yapılacak, canlı sahne performansları gerçekleştirilecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapılacağı etkinlikte, şehitler için dualar edilecek.

Bu arada, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 'Türkiye Aşkına' 15 Temmuz ruhuyla bugün 17.30'da Saraçhanedeyiz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:44
Sabah
05:38
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:43
Yatsı
22:28
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

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