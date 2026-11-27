Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar ve kadrodaki eksiklikler nedeniyle devre arasında önemli hamleler yapılması bekleniyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre transfer planlamasının yanı sıra bazı futbolcuların geleceği ve yönetimdeki gelişmeler de gündemde.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, yaşanan eksiklikler nedeniyle devre arasında hücum hattına mutlaka takviye gerçekleştirecek. Öte yandan Lukaku'nun yüksek maaşı sebebiyle ara transfer döneminde takımdan gönderilmesinin zor olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'de performansıyla dikkat çeken Archie Brown'un takımdaki durumuyla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig'den iki kulübün, oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyebileceklerini menajerine ilettiği belirtildi. Brown'un ise Fenerbahçe'de oldukça mutlu olduğu aktarıldı.
Sakatlığı bulunan Oosterwolde'nin üç hafta sonra çalışmalara başlaması beklenirken, Asensio'nun yüzde 100 hazır olmaması durumunda takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Kante'nin takım için vazgeçilmez olarak değerlendirildiği ve ayrılığının zor olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin kadro planlamasında yıldız futbolcuyu önemli bir noktada tuttuğu kaydedildi.
Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgiler arasında yönetimle ilgili gelişmeler de yer aldı. Buna göre Fenerbahçe yönetiminde istifası kabul edilen bazı isimler bulunuyor ancak bu gelişmeler henüz kamuoyuna yansımadı.
Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın Maltepe projesiyle ilgili Ali Koç ile görüşmek istediği belirtildi. Ancak Ali Koç'un şu aşamada böyle bir görüşme planının bulunmadığı aktarıldı.
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