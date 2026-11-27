Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar ve kadrodaki eksiklikler nedeniyle devre arasında önemli hamleler yapılması bekleniyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre transfer planlamasının yanı sıra bazı futbolcuların geleceği ve yönetimdeki gelişmeler de gündemde.

FENERBAHÇE HÜCUMA TAKVİYE YAPACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, yaşanan eksiklikler nedeniyle devre arasında hücum hattına mutlaka takviye gerçekleştirecek. Öte yandan Lukaku'nun yüksek maaşı sebebiyle ara transfer döneminde takımdan gönderilmesinin zor olduğu ifade edildi.

ARCHIE BROWN'A PREMIER LİG'DEN İKİ TALİP

Fenerbahçe'de performansıyla dikkat çeken Archie Brown'un takımdaki durumuyla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig'den iki kulübün, oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyebileceklerini menajerine ilettiği belirtildi. Brown'un ise Fenerbahçe'de oldukça mutlu olduğu aktarıldı.

Sakatlığı bulunan Oosterwolde'nin üç hafta sonra çalışmalara başlaması beklenirken, Asensio'nun yüzde 100 hazır olmaması durumunda takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.

KANTE'NİN AYRILIĞI ZOR GÖRÜNÜYOR

Fenerbahçe'de Kante'nin takım için vazgeçilmez olarak değerlendirildiği ve ayrılığının zor olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin kadro planlamasında yıldız futbolcuyu önemli bir noktada tuttuğu kaydedildi.

YÖNETİMDE DİKKAT ÇEKEN İSTİFA GELİŞMESİ

Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgiler arasında yönetimle ilgili gelişmeler de yer aldı. Buna göre Fenerbahçe yönetiminde istifası kabul edilen bazı isimler bulunuyor ancak bu gelişmeler henüz kamuoyuna yansımadı.

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A GÖRÜŞME TALEBİ

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın Maltepe projesiyle ilgili Ali Koç ile görüşmek istediği belirtildi. Ancak Ali Koç'un şu aşamada böyle bir görüşme planının bulunmadığı aktarıldı.