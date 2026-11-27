Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçtan saat 15.00'ten itibaren haber alınamadığı belirtildi.

BOLU'DA İÇERİSİNDE 10 ÇOCUĞUN OLDUĞU ARAÇLA İRTİBAT KESİLDİ

Araçtan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkisinden alındığı bildirildi. Araçta 7-8 çocuk ile görevli personelin bulunduğunun tahmin edildiği aktarıldı.



ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Ayrıca AFAD ekipleri dronla havadan arama çalışmalarına başladı.

Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

BAKANLIK’TAN İRTİBATIN KESİLDİĞİ 10 ÇOCUK VE 3 PERSONELLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yedigöller bölgesinde yaşanan olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden, çocukları taşıyan araca ulaşılamaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

"ARAMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir.

Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.

Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir.

Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır