KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 55 ilden 330 sporcu müsabakalarda ter döktü.
Organizasyonda Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübü 150 puanla şampiyon oldu. Manisa Gençlik Spor Kulübü 85 puanla ikinciliği, İstanbul Çatalca Gençlik Spor Kulübü ise 58 puanla üçüncülüğü elde etti.
Müsabakaların en teknik sporcusu Konya bölgesinden 38 kiloda Ömer Hamza Sezer, en centilmen antrenörü Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Fahri Taşkaya seçildi.
Grekoromen stilde dereceye giren sporcular şunlar:
38 kilo:
1- Ahmet Çakmak
2- Ferhat Kocabaş
3- Denizhan Ogun
41 kilo:
1- Ahmet Eminoğlu
2- Semih Yılmaz
3- Ümit Altaş
44 kilo:
1- Gökhan Dincel
2- Bekir Armağan
3- Osman Akdoğan
48 kilo:
1- Halil Çınar
2- Semih Kelek
3- Yusuf Kılcan
52 kilo:
1- Baran Akdoğan
2- Arda İpek
3- Gültekin Karakaş
57 kilo:
1- Emin Ekici
2- Lokman Gül
3- Umut Çağlar
62 kilo:
1- Yusuf Yazıcı
2- İbrahim Özdemir
3- Berat Acar
68 kilo:
1- Alperen Berber
2- Ali Akbulut
3- Emir Ömer Bozbağ
75 kilo:
1- Harun Yılmaz
2- Emirhan Taş
3- Mustafa Şahin
85 kilo:
1- Ahmet Ermekter
2- Ömer Arslan
3- Semih Duran
100 kilo:
1- Cemal Yusuf Bakır
2- Aliz Özdemir
3- Muhammed Kuru