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15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 17:24 | Son Güncelleme

15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 55 ilden 330 sporcu müsabakalarda ter döktü.

Organizasyonda Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübü 150 puanla şampiyon oldu. Manisa Gençlik Spor Kulübü 85 puanla ikinciliği, İstanbul Çatalca Gençlik Spor Kulübü ise 58 puanla üçüncülüğü elde etti.

Müsabakaların en teknik sporcusu Konya bölgesinden 38 kiloda Ömer Hamza Sezer, en centilmen antrenörü Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Fahri Taşkaya seçildi.

Grekoromen stilde dereceye giren sporcular şunlar:

38 kilo:

1- Ahmet Çakmak

2- Ferhat Kocabaş

3- Denizhan Ogun

41 kilo:

1- Ahmet Eminoğlu

2- Semih Yılmaz

3- Ümit Altaş

44 kilo:

1- Gökhan Dincel

2- Bekir Armağan

3- Osman Akdoğan

48 kilo:

1- Halil Çınar

2- Semih Kelek

3- Yusuf Kılcan

52 kilo:

1- Baran Akdoğan

2- Arda İpek

3- Gültekin Karakaş

57 kilo:

1- Emin Ekici

2- Lokman Gül

3- Umut Çağlar

62 kilo:

1- Yusuf Yazıcı

2- İbrahim Özdemir

3- Berat Acar

68 kilo:

1- Alperen Berber

2- Ali Akbulut

3- Emir Ömer Bozbağ

75 kilo:

1- Harun Yılmaz

2- Emirhan Taş

3- Mustafa Şahin

85 kilo:

1- Ahmet Ermekter

2- Ömer Arslan

3- Semih Duran

100 kilo:

1- Cemal Yusuf Bakır

2- Aliz Özdemir

3- Muhammed Kuru

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Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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