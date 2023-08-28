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15 yaşındaki Enes’in ölümüyle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı

28.08.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan ve 15 yaşındaki bir çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü kavgayla ilgili olarak şüpheli 2 çocuk gözaltına alındı.

15 yaşındaki Enes’in ölümüyle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen festivalin son gününde, Buldan Caddesi ve Hal Sokak kesişiminde kurulan lunapark karşı karşıya gelen iki grup, kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine defalarca bıçaklanan 15 yaşındaki Enes Şipal, kanlar içinde yer de kaldı. Olay anında bölgede bulunan kalabalık, yaralı çocuğun yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden de ekip desteği istendi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Enes Şipal, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Enes Şipal’in öldüğü bıçaklı kavga olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenli kamerası kayıtlarını didik didik inceleyerek çocuk yaştaki 2 şüpheliyi tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, ilk ifadelerinde kız meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktığını iddia etti. İfade işlemleri süren şüphelilerin, sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

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