15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan organize suç örgütü lideri yakalandı

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranması bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonrası belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda aralarında “Yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak-ticaretini yapmak, tehdit ve yağma "gibi çeşitli suçlardan dolayı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan organize suç örtüğü lideri S.A. ile birlikte 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişi, 5 ila 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi ve 10 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.





