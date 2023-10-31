1500 ailenin temel ihtiyacının karşılanacağı Adıyaman Destek Market açıldı

Cargill'in, deprem bölgesine yaraların sarılması için TİDER işbirliğinde yürüttüğü proje kapsamında, gıda, kişisel bakım, temizlik ve yem ürünlerinin bulunduğu Adıyaman Destek Market, Yeni Sanayi Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Gıda Çözümleri META Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki depremlerin hemen ilk saatlerinden itibaren destek verdiklerini söyledi.

Şirketin Türkiye'de 63 yıldır faaliyet gösterdiğini, Cumhuriyetin 100. yılında bu projeyi hayata geçirerek bölgenin uzun dönem kalkınmasına katkıda bulunmak istediklerini belirten Tarakçıoğlu, "Kalkınmanın ötesinde sosyal sorumluluğumuzu da yerine getirme açısından bu tür projelere çok önem veriyoruz. Depremden sonra biraz sular durulunca özellikle daha kalıcı projelerle yardım etmek amacıyla Destek Marketin açılışını TİDER'in de katkılarıyla yaptık. STK, özel sektör ve kamu işbirliği sayesine böyle bir eser ortaya çıktı. Buradan 1500 aile faydalanacak." dedi.

"2 YILIN SONUNDA SOSYAL BİR AMAÇLA KULLANILIYOR OLACAK"

Marketin 2 yıl faaliyet göstereceğini aktaran Tarakçıoğlu, "2 yılın sonunda, zaman içerisinde geliştirerek bir toplumsal sosyalleşme merkezi olarak, çocuk oyun odaları, özellikle kadınların, ailelerin üretebileceği bir ortama çevirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla depremin yaralarının biraz olsun sarıldığı noktada 2 yılın sonunda sosyal bir amaçla kullanılıyor olacak." diye konuştu.

Tarakçıoğlu, markette temel ihtiyaç malzemelerinin haricinde kazanç yaratması adına hayvanlar için yem ürünlerinin de ihtiyaç sahiplerine verileceğini ekledi.

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da TİDER'in 2010 yılında gıda bankacılığını tüm Türkiye'ye yaymak üzere kurulduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Gıda bankacılığı bir tarafta israfı engellerken diğer tarafta da yoksullukla mücadele etmek için en efektif yöntem. Bugün 67'nci gıda bankamızın açılışını yaptık. 30'dan fazla şehirde bulunuyor. TİDER gıda bankacılığı ağını da tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Her ilçede bir gıda bankası olsun amacıyla çalışıyoruz. Burada bizim için en önemli konu, kamu, STK ve özel sektör işbirliği. Çünkü kamu, STK ve özel sektör işbirliğiyle toplumsal sorunlara kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirebileceğimizi düşünüyoruz. Bugün de burada bunun en güzel örneğini yaşıyoruz. Cargill sponsorluğunda TİDER olarak açtığımız bu gıda bankası Adıyaman Belediyesi'nin tahsis ettiği arazi üzerinde, 2 sene boyunca bizim işletmemizde yaklaşık 1500 ailenin temel ihtiyaçlarının ulaşmasını sağlayacak bir gıda bankası."

"İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER, PUAN SİSTEMİYLE FAYDALANACAK"

Marketin puan sistemiyle çalıştığını belirten Tibuk, şöyle devam etti:

"Belediyemizin belirlediği ihtiyaç sahibi aileler, puan sistemiyle faydalanıyor. Aylık minimum 1000 puan. Markete davet usulüyle, gelip istediği ürünü alıyor. 4 kişilik aile için minimum 1000 puan, eğer ailede birey sayısı daha fazlaysa 1250-1500 olarak artıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu güzel günlerde bu projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. TİDER olarak afet çalışmalarında aktif rol üstleniyoruz her zaman. Depremin olduğu gün akut dönemde acil insani yardım çalışmalarını hemen başlattık ama asıl düşündüğümüz aradan biraz zaman geçip, ülke gündeminden deprem düştüğünde hala burada yaraları sarmaya çalışırken vatandaşlarımız için biz ne yapabiliriz, ne tür projeler üretebiliriz diye düşündük ve bunun sonucunda bu gıda bankasını hayata geçirdik."

Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket'in katıldığı törende, kurdele kesilmesinin ardından market gezildi.

