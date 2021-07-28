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1500 metrenin şampiyonu ABDli Ledecky

28.07.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar 1500 metre serbest stilde, ABD'li Ledecky altın madalya kazandı.

1500 metrenin şampiyonu ABDli Ledecky

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede kadınlar 1500 metre serbest stilde altın madalyayı ABD'li Kathleen Ledecky elde etti.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında 1500 metre serbestte olimpiyat ve dünya rekortmeni 24 yaşındaki Ledecky, 15.37.34'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. Ledecky, üst üste 3. kez olimpiyatta farklı stillerde altın madalya alma sevinci yaşadı. Ayrıca ABD'li sporcu 1500 metre serbestte altın madalya alan ilk olimpik kadın yüzücü oldu.

Gümüş madalyayı ABD'li Erica Sullivan 15.41.41'lik derecesiyle alırken, bronz madalyayı ise Alman yüzücü Sarah Kohler 15.42.91'lik zamanıyla elde etti.

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Tokyo
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