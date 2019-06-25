16 inç MacBook Pro için ilk sızıntılar geldi

Bugün gelen bilgilere göre; IHS Markit’te Kullanıcı Elektroniği Müdür Muavini Jeff Lin, Apple’ın Eylül ayındaki etkinlikte yeni MacBook Pro modelini tanıtacağını açıkladı. Jeff Lin’e göre; 16 inç büyüklüğünde olacak olan yeni MacBook Pro, LCD yerine ilk defa TFT-LCD ekran ile gelecek. 3072×1920 piksel çözünürlüğünde olacak olan TFT-LCF ekran LG tarafından üretilecek.

Donanım konusunda henüz en ufak bir bilgi bulunmayan MacBook Pro, muhtemelen Apple’ın en güçlü Mac modellerinden biri olacaktır. 13 inç ve 15 inç MacBook modellerinden sıkılanlara hitap edecek olan modelin 2020 yılının başlarında satışa sunulacağı söyleniyor.

Tasarımsal açıdan iPad Pro’daki gibi bir evrim geçirmesini beklediğimiz yeni MacBook Pro, bakalım Apple’ın yüzünü güldürebilecek mi?

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