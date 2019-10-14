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16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 5 kişi daha tutuklandı

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GÜNDEM  | 14.10.2019 20:29 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, R.G.'ye (16) cinsel istismarda bulunan 11 kişinin tutuklanmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlardan bedelle engelli kişinin, R.G. ile para karşılığı birlikte olması için tutuklanan diğer şüpheliler tarafından getirildiği öğrenildi.

16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 5 kişi daha tutuklandı

Karamürsel’de, R.G.'nin (16) cinsel istismara uğradığı ve başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı söylentileri üzerine, bir mahalleli durumu önceki gün polise ihbar ederek genç kızın yerini gösterdi. Polis ekipleri, R.G.'yi ve ihbarcıyı alıp İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. Burada ifadesi alınan R.G. yaşadıklarını anlattı. R.G. ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ardından birlikte yaşamaya başladığı E.C.’nin (18), kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini ve 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorladığını söyledi.

R.G. koruma altına alınırken, soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 12 kişi, 4 Eylül günü, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 1 kişi serbest bırakılırken, 11 kişi tutuklandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma devam ederken, 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 6 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 5 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında bedensel engelli bir kişinin olduğu, ve bu kişinin arkadaşları tarafından R.G. ile birlikte olması için getirildiği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli karamürsel cinsel istismar davası

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