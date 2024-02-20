YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. 16 yaşındaki genç, bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

16 yaşındaki genç, bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

İHA İHA
20.02.2024 07:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

16 yaşındaki genç, bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Olay Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.T.B. kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle bacak ve göğüs altından yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklama olayını gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri’de 1 kişinin öldüğü kavgada 4 tutuklamaKayseri’de 1 kişinin öldüğü kavgada 4 tutuklama
Esenyurt’ta otomobil alev topuna döndüEsenyurt’ta otomobil alev topuna döndü
Çine’de çaldılar, İncirliova polisine yakalandılarÇine’de çaldılar, İncirliova polisine yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 20 Şubat Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
12:59
İkindi
15:57
Akşam
18:27
Yatsı
19:46

Çorum Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Salı

Ömür eczanesi
Merkez
Kargi eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Sungurlu eczanesi
Sungurlu
Gözde eczanesi
Lacin
Boğazkale eczanesi
Bogazkale
Yaren eczanesi
Bayat
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.