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16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İHA İHA
26.06.2024 10:45
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Adana’da ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ ve ‘uyuşturucu kullanma’ suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘uyuşturucu kullanma’ suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Selahattin Demir’in yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay boyunca teslim olmak yerine polisten kaçan Demir’in, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı belirlendi. Ekipler, söz konusu adrese düzenlediği operasyonda Demir’i yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

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