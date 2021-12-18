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17 Aralık reyting sonuçları! Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

18.12.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Aralık 2021 Cuma akşamı Aşk Mantık İntikam, Arka Sokaklar, Aziz, Kırmızı Oda, Kaderimin Oyunu gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından sabah saatlerinden itibaren paylaşılıyor.

17 Aralık reyting sonuçları! Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

17 Aralık 2021 Cuma akşamı Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Show TV’de Aziz,TRT 1’de Kıbrıs Zafere Doğru ve TV8’de Kırmızı Oda yapımları Total, AB ve ABC reyting sıralamasında üst sıraları zorladı.

17 ARALIK 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

17 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada ATV’de izleyici ile buluşan “Esra Erol’da”, 2. sırada “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber”, 3. sırada ise Show TV’de yayınlanan “Aziz” dizisi yer aldı.

AB’de ise 1. sırada “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber”, 2. sırada “Aziz”, 3. sırada ise Star TV'de yayınlanan “Kaderimin Oyunu” dizisi yer aldı.

17 Aralık reyting sonuçları! Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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