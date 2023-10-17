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17 EKİM REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Aile, Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş reyting birincisi kim?

17.10.2023 22:42 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 17 Ekim Salı günü televizyon ekranlarında Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yabani, Hayatımın Neşesi, MasterChef All Star ve Hükümet Kadın gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Ekim reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 17 Ekim Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 17 Ekim reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 17 Ekim Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 17 EKİM AÇIKLANDI MI?

17 Ekim Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

REYTİNG

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

10 Ekim Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yabani, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Yabani yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Aile yer aldı.

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