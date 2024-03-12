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17 yaşındaki sürücünün kullandığı araç kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

İHA İHA
12.03.2024 11:23
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Afyonkarahisar’da 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin beton bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Atatürk Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (17) idaresindeki 03 AEV 519 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile birlikte S.S. ve İ.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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