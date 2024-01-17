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17 yaşındaki sürücüye 31 bin 500 TL ceza

İHA İHA
17.01.2024 14:51 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ehliyetsiz araç kullanan 17 yaşındaki sürücüye 31 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Muayenesiz ve sigortasız araç ise trafikten men edildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ses sistemi ve abartı egzozla çevreyi rahatsız eden, alkollü şekilde araç kullanıp trafiği tehlikeye sokan, eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullananlara yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, küçük yaşta olduğunu tahmin ettikleri Tuğra Ç. yönetimindeki 07 AUL 78 plakalı araca Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde dur ihtarında bulundu. Polislerin dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki Tuğra Ç. ile ekipler arasında yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından araç yakalandı. Civardaki bir lisede öğrenim gören ve okula aracıyla gidip geldiği öğrenilen 17 yaşındaki Tuğra Ç.’ye ehliyetsiz, muayenesiz ve sigortasız araç kullanmak gibi ihlallerden toplamda 31 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Trafikten men edilen araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, denetimlerin aynı azim ve kararlılıkla devam edileceğine dikkat çekildi.

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