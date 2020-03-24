17 yılda Düzce’ye çok önemli yatırımlar yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Düzce’ye yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Düzce’de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda Düzce’de çok önemli yatırımlar yapıldı. Akçakoca ilçe merkezine yıllık 5,05 milyon m3 içme suyu sağlanırken, 38 bin 846 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılandı bölgede 1 baraj, 1 içmesuyu tesisi ile 27 adet derenin ıslahını tamamlandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “2 adet sulama göletinin (Akçakoca Altunçay ve Çilimli Yenivakıf) ihalesini gerçekleştirdik. Göletlerin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca 1 adet sulama göletinin de planlama ve proje çalışmalarını tamamladık. Bu kapsamda Düzce’nin bereketli topraklarına 3 adet sulama tesisi yapmayı planlıyoruz.

Düzce’nin su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalışılmakta olup böylelikle Düzce’de 6.830 dekar araziyi daha sulama suyuna kavuşturacağız ve çiftçilerimize yıllık 5.122.500 TL zirai gelir artışı sağlayacağız.