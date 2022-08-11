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17 yıllık evliliğini bitirmişti! Ufuk Özcan: Her gün görüşüyoruz sadece...

11.08.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Geniş Aile'nin 'Cevahir'i Ufuk Özcan'ın 17 yıllık eşi Nazan Güneş ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Ufuk Özcan konuya dair ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu açıklamasında "Her gün görüşüyoruz" dedi.

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Ufuk Özcan: Her gün görüşüyoruz sadece...

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan Ufuk Özkan 17 yıllık evliliğini sessiz sedasız bitirdi. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nazan Güneş'le 17 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran oyuncu Ufuk Özkan, boşanmasının ardından ilk kez konuştu.

Eski eşiyle fikir ayrılığı yaşadıklarını söyleyen oyuncu, "Kavgasız, gürültüsüz 17 yıl yaşadık. Her gün görüşüyoruz. Biz sadece evleri ayırdık." şeklinde konuştu.

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"BOŞANDIKTAN SONRA YEMEĞE ÇIKTIK"

Anadolu Ateşi’nin başarılı dansçılarından Güneş ile boşanmalarının ertesi günü bir araya geldiklerini belirten Özkan, "Adliyeye birlikte gittik. Ertesi günü yemeğe çıktık. Sonrasında oğlumuzla vakit geçirdik" ifadelerini kullandı.

Sessiz sedasız yollarını ayıran ikilinin 16 yaşında Eren adında bir oğulları var.

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Anahtar Kelimeler:
Geniş Aile dizisi
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