Bomba iddia: Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk arasında ne oluyor?

Oyuncu Hande Erçel ve iş insanı sevgilisi Hakan Sabancı'nın ayrılığı herkesi şaşırttı. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çiftin ayrılığı sonrası üçüncü kişi iddiaları ortaya atılsa da Hakan Sabancı, bu söylemleri net bir şekilde yalanlamıştı.

Hakan Sabancı'nın şimdi yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Snob Magazin'in iddiasına göre; Sabancı bir süredir oyuncu Rabia Soytürk ile flört ediyor.

Bu sezon Teşkilat ile ekranda olan Rabia Soytürk uzun zamandır Samet Vuruşan ile sevgiliydi. Ancak bu aşk kısa süre önce bitti.

Hatta geçtiğimiz aylarda Rabia Soytürk'ün Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak bu iddia kısa sürede yalanlandı.