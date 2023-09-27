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172 yıllık tarihi konak kadınların hizmetinde

27.09.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 1851 yılında inşa edildiği bilinen Demirciler Konağı’nda kadınlara yönelik çeşitli kurslar açıldı.

172 yıllık tarihi konak kadınların hizmetinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi tarafından yeniden hayata kazandırılan tarihi Demirciler Konağı’nda kadınlara yönelik kurslar açıldı. Geçtiğimiz ay hizmete giren tarihi Demirciler Konağı’ndaki Kadın Aile Hizmeti ve Çocuk Akademisi Merkezi’nde eğitimler başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Belediyesi ve Dilovası Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde açılankurslarda çini süsleme sanatları, filografi, Hüsnü hat sanatı, sepet örgüsü, dikiş ve nakış ile step ve aerobik eğitimleri verilecek.

Kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Kadın ve çocuklarımıza yönelik açtığımız Demirciler Konağı Kadın Aile Hizmeti ve Çocuk Akademisi Merkezimiz tüm halkımıza hayırlı olsun. Merkezimizde kadınlarımızın ve çocuklarımızın sosyal ve kültürel alanda gelişimlerini sağlamak istiyoruz. Kadınlara yönelik iş ve meslek eğitimleri vereceğiz. O eğitimleri verdikten sonra iş hayatına atılmalarını ve ev ekonomilerine katkı sunmalarını kolaylaştıracağız. Kadınlara yönelik her türlü eğitimleri destekliyoruz. İlerleyen süreçte talep edilen diğer branşların açılması için de çalışacağız. Kısacası biz üreten, emek harcayan tüm kadınlarımızın yanındayız ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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