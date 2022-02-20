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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın kuraları çekildi

20.02.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyona yarın saat 09.00'da oynanacak İspanya-Türkiye maçıyla başlayacak

Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde yarın Ankara'da başlayacak 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu (MHC) Erkekler Şampiyonası'nın kura çekimi yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, törene, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, MHC Başkanı Zoran Radojicic, MHC Asbaşkanı Günal Ensari ve MHC yetkilisi Lydia Spicanovic ile diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.

Şampiyona yarın saat 09.00'da oynanacak İspanya-Türkiye maçıyla başlayacak ve gün boyu 8 karşılaşma oynanacak.

2004 ve sonrası doğumlu oyuncuların yer alacağı şampiyonada, 18 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı'nın yanı sıra Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Kuveyt, Mısır, Romanya ve Yunanistan milli takımları mücadele edecek.

Sporseverler maçları THF Spor Salonu'nda ücretsiz izleyebilecek. Tüm karşılaşmalar THFTV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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