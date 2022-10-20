18. Ankara Kitap Fuarı yarın başlıyor

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da düzenlenen fuarda 500'ü aşkın yazar, okurlarıyla buluşacak. Fuarın onur konuğu ise Nazlı Eray olacak.
Fuarın konuk ülkesi olarak İtalya belirlendi. İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Ankara Kitap Fuarı iş birliğinde ana teması "İtalya Edebiyatı" olan etkinlikler de düzenlenecek.
30 Ekim Pazar'a kadar kitapseverleri ağırlayacak fuarda, aralarında söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de bulunduğu binden fazla etkinlik yapılacak.
Yarın saat 14.00'teki açılış töreniyle başlayacak fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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