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18. Ankara Kitap Fuarı yarın başlıyor

20.10.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur konuğunun Nazlı Eray olacağı fuarda 500'ü aşkın yazar, okurlarıyla buluşacak - İtalya'nın konuk ülke olduğu fuarda söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de arasında bulunduğu binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek

  1. Ankara Kitap Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da düzenlenen fuarda 500'ü aşkın yazar, okurlarıyla buluşacak. Fuarın onur konuğu ise Nazlı Eray olacak.

Fuarın konuk ülkesi olarak İtalya belirlendi. İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Ankara Kitap Fuarı iş birliğinde ana teması "İtalya Edebiyatı" olan etkinlikler de düzenlenecek.

30 Ekim Pazar'a kadar kitapseverleri ağırlayacak fuarda, aralarında söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de bulunduğu binden fazla etkinlik yapılacak.

Yarın saat 14.00'teki açılış töreniyle başlayacak fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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Nazlı Eray ankara kitap fuarı ato congresium

Ankara Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
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Öğle
12:38
İkindi
15:40
Akşam
18:10
Yatsı
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Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

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