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''18 Aralık 2022 tarihinden geliyorum'' diyerek Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

29.11.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın grup maçlarında son mücadelelere girildi. Sosyal medyada bir kullanıcı yaptığı paylaşımla ortalığı birbirine kattı. Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden bir adam, 18 Aralık 2022 tarihinden geldiğini ve Dünya Kupası finalinin Brezilya ile Fransa arasında oynanacağını söyledi. Final maçından bir fotoğraf da paylaşan sosyal medya kullanıcısı binlerce yorum alarak gündeme oturdu.

''18 Aralık 2022 tarihinden geliyorum'' diyerek Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Dünya Kupası'nda herkes kupayı kimin kazanacağını merak ediyor. Gösterdiği performanslarla Fransa ve Brezilya bir adım önde gözükürken, Portekiz ile Arjantin de gizli favori olarak göz kırpıyor. Bu tartışmalar sürerken bir sosyal medya kullanıcısı, gelecekten geldiğini iddia edip, Dünya Kupası finalinden bir fotoğraf paylaştı.

"18 ARALIK 2022'DEN GELİYORUM"

Finalin kimler arasında oynanacağı merak edilirken, bir sosyal medya kullanıcısı, "18 Aralık 2022 tarihinden geliyorum. Dünya Kupası finali Brezilya ve Fransa arasında oynanacak. Mücadeleyi ise 2-1 Brezilya kazanacak" diyerek maçtan kareler paylaştı.

İŞTE PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF

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