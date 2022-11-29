''18 Aralık 2022 tarihinden geliyorum'' diyerek Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Dünya Kupası'nda herkes kupayı kimin kazanacağını merak ediyor. Gösterdiği performanslarla Fransa ve Brezilya bir adım önde gözükürken, Portekiz ile Arjantin de gizli favori olarak göz kırpıyor. Bu tartışmalar sürerken bir sosyal medya kullanıcısı, gelecekten geldiğini iddia edip, Dünya Kupası finalinden bir fotoğraf paylaştı.

"18 ARALIK 2022'DEN GELİYORUM"

Finalin kimler arasında oynanacağı merak edilirken, bir sosyal medya kullanıcısı, "18 Aralık 2022 tarihinden geliyorum. Dünya Kupası finali Brezilya ve Fransa arasında oynanacak. Mücadeleyi ise 2-1 Brezilya kazanacak" diyerek maçtan kareler paylaştı.

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