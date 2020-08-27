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18 bin ton asfalt ile yollar güvenli hale gelecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.08.2020 15:28 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

18 bin ton asfalt ile yollar güvenli hale gelecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı ve Hisarcık semtlerinde yapılacak çalışmalarda 18 bin ton asfalt ile yolların seri ve güvenli hale geleceğini söyledi.
Alt yapı çalışmasının tamamlandığını ve zemin çalışmaları sonrası asfaltlama çalışmasına başlanıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hisarcık ve Kıranardı her geçen gün yeni yapıları ile gelişiyor ve güzelleşiyor. Bu iki şirin bölge yaz aylarında bağ ve sayfiye alanı olarak nüfusunu adeta 4-5 katına katlıyor. Bu sebeple yollar bu bölgelerde çok önem arz ediyor." dedi.
’Zamanında verilmeyen hizmet, hizmet değildir’ anlayışı ile hizmetleri hızlı ve seri bir çalışma ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Hisarcık ve Kıranardı’nda yapılan ve yapılacak çalışmalar sonucunda 18 bin ton asfalt ile bölgenin ulaşımını seri ve güvenli hale getireceklerini sözlerine ekledi.

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