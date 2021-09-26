YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. 18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

26.09.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814'üncü doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde, Tanzanya'dan Rajab Suleiman ve Kithara grubu sahne aldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814'üncü doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, Tanzanya'dan Rajab Suleiman ve Kithara grubu konser verdi.

Konya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TRT, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyesi katkılarıyla organize ettiği festivalin beşinci gününde, Selçuklu Kültür Merkezi'nde, Suleiman ve Kithara grubunun konserine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Tarab müziği sanatçısı Suleiman'ın, seslendirdiği eserler, izleyiciler tarafından beğeniyle dinlendi.

Suleiman, konser öncesinde, Hz. Mevlana'nın etkileyici bir tarihi şahsiyet olduğunu dile getirerek, "Burada bulunmak, aynı duyguları tatmak, kalbimizin bir parçası gibi, festivale davet edilmekten ve Konya'da olmaktan çok mutluyuz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Festival yarın Türkiye'den Özgür Can Çoban'ın vereceği konserle devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyorDoğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyor
PARTNERÜnlü şarkıcı Amerikalı iş insanıyla dünya evine girdi! Dillere destan düğünden karelerÜnlü şarkıcı Amerikalı iş insanıyla dünya evine girdi! Dillere destan düğünden kareler
GÜNCELLEME - Konya'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldüGÜNCELLEME - Konya'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:35
Öğle
12:46
İkindi
16:09
Akşam
18:47
Yatsı
20:03

Konya Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazartesi

Altay Eczanesi
Karatay
Genç Eczanesi
Karatay
Aydınlık Eczanesi
Selcuklu
Esen Eczanesi
Selcuklu
Farabi Eczanesi
Selcuklu
Karakaya Eczanesi
Selcuklu
Murat Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.