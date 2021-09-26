Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814'üncü doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, Tanzanya'dan Rajab Suleiman ve Kithara grubu konser verdi.

Konya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TRT, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyesi katkılarıyla organize ettiği festivalin beşinci gününde, Selçuklu Kültür Merkezi'nde, Suleiman ve Kithara grubunun konserine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Tarab müziği sanatçısı Suleiman'ın, seslendirdiği eserler, izleyiciler tarafından beğeniyle dinlendi.

Suleiman, konser öncesinde, Hz. Mevlana'nın etkileyici bir tarihi şahsiyet olduğunu dile getirerek, "Burada bulunmak, aynı duyguları tatmak, kalbimizin bir parçası gibi, festivale davet edilmekten ve Konya'da olmaktan çok mutluyuz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Festival yarın Türkiye'den Özgür Can Çoban'ın vereceği konserle devam edecek.

