YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. 18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sona erdi

18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sona erdi

30.09.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sona erdi

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, İranlı Ali Reza Gurbani ile Azeri Alim Qasimov'un verdiği konserle sona erdi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814'üncü doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nin son gecesinde Ali Reza Gurbani ile Alim Qasimov'un düetle başladığı konser, sanatçıların daha sonra ayrı ayrı sahne almalarıyla devam etti.

Selçuklu Kültür Merkezi'ndeki, Konya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TRT, Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerinin katkılarıyla organize edilen konserde, özellikle İran'dan gelen turistler salonun büyük kısmını doldurdu.

Konser başlangıcında her iki sanatçı da Konya'da düzenlenen etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sanatçılar parçalarını Mugan tarzında Farsça olarak seslendirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyorKorkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor
Önce telefonunu çaldılar sonra aracını gasp ettiler! Böyle oyuna getirmişlerÖnce telefonunu çaldılar sonra aracını gasp ettiler! Böyle oyuna getirmişler
Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandıKonya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İran

Konya Namaz Vakitleri 30 Eylül Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:38
Öğle
12:45
İkindi
16:05
Akşam
18:43
Yatsı
19:58
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.