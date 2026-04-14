18'lik atlet tarih yazdı! Rekor artık Usain Bolt'un değil

Atletizm dünyası, yıllardır “yeni Bolt kim olacak?” sorusuna yanıt ararken, bu kez beklentilerin çok ötesinde bir performansla karşılaştı. Henüz 18 yaşındaki Avustralyalı sprinter Gout Gout, sergilediği dereceyle sadece bir yarışı değil, tarihin akışını da değiştirebileceğini gösterdi.

TARİHİ DERECE

Avustralya Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkan genç yıldız, 200 metreyi 19.67 saniyede tamamlayarak izleyenleri adeta büyüledi. Bu derece yalnızca yarışın en iyisi olmakla kalmadı, aynı zamanda Avustralya atletizm tarihinin en hızlı 200 metre koşusu olarak kayıtlara geçti.

EFSANEYİ GERİDE BIRAKTI

Gout Gout’un elde ettiği süre, karşılaştırıldığı isimler düşünüldüğünde çok daha anlamlı hale geliyor. Genç atlet, 20 yaş altı kategorisinde Usain Bolt’un 2004 yılında koştuğu 19.93’lük derecenin de önüne geçti. Bu performans, o dönem dünya gençler rekoru olarak kabul ediliyordu.

GELECEĞİN YILDIZI ŞİMDİDEN SAHNEDE

Atletizm camiası uzun süredir Bolt sonrası dönemde boşluğu dolduracak bir isim arıyordu. Gout Gout’un bu performansı, genç sporcunun uluslararası arenada söz sahibi olabileceğinin güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor. Henüz kariyerinin başında olan atlet, şimdiden büyük sahnelerin kapısını aralamış durumda.