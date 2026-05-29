Aziz Yıldırım'dan transfer sözleri! İlk kez tarih verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camianın son yıllarda yaşadığı başarısız sürecin artık sona ermesi gerektiğini söyledi. Çorlu Fenerbahçeliler Derneği’nde kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Yıldırım, şampiyonluğun kulüp için en büyük ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“BAŞARISIZLIĞI DURDURMAMIZ LAZIM"

Kulübün son 12 yılda sportif anlamda beklentilerin uzağında kaldığını belirten Yıldırım, yeniden ayağa kalkmanın yolunun şampiyonluktan geçtiğini ifade etti.

Yıldırım, “Bu başarısızlığı durdurmamız lazım. Bir toparlanma lazım. Bu da şampiyonluk yani. Şampiyon olmazsanız bunu hiçbir şekilde durduramazsınız. Onun için ben ve arkadaşlarım bu mesele için aday olduk. Seçilirsek güçlü bir kadroyla bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yaparız.” dedi.

TRANSFER ÇALIŞMALARINA BİZZAT DAHİL OLDU

Yeni sezon planlamasıyla ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, transfer sürecinde aktif rol aldığını söyledi. Özellikle hücum hattına yapılacak takviyeler için yoğun mesai harcandığını belirten deneyimli yönetici, iki santrfor transferi üzerinde görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Yıldırım, “İki santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, görüşüyorum. İstersek önümüzdeki hafta bu süreci tamamlayabiliriz ancak acelemiz yok. Takım yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İyi bir takım, iyi bir kadro kurup hep birlikte mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“DAHA GÜÇLÜ BİR FENERBAHÇE İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kulübün geleceği adına yapılacak yatırımların önemine de değinen Yıldırım, her zaman daha güçlü bir Fenerbahçe hedefiyle hareket ettiklerini dile getirdi. Sarı-lacivertli camiada birlik ve kararlılığın başarıyı beraberinde getireceğini ifade eden Yıldırım, seçilmeleri halinde güçlü bir yapılanma kuracaklarını söyledi.