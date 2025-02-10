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18'lik Türk imzayı attı! Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya... Herkes o ismi konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.02.2025 20:34
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Kasımpaşa'da forma giyen 18 yaşındaki genç oyuncu Yasin Özcan, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile ön sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

18'lik Türk imzayı attı! Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya... Herkes o ismi konuşuyor

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncunun sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da forma giymeye devam edeceği ifade edildi.

ÖN SÖZLEŞMEYİ DUYURDULAR!

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Aston Villa açıklamasında, "Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan ile ön sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar. 18 yaşındaki genç oyuncu gelecek sezon Villa'ya katılmadan önce sezonun geri kalanını Türk kulübünde geçirecek." ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA DA AÇIKLADI

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Kasımpaşa ise yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler. Yasin Özcan'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz!" ifadelerini kullandı.

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