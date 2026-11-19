Süper Lig'de Kocaelispor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Fenerbahçe'de sakat futbolcuların son durumları netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte teknik heyeti sevindiren iki gelişme yaşandı.

NATHAN AKE TRABZONSPOR MAÇINDA KADRODA

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Nathan Ake'nin 4 hafta sonra oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında kadroda olması bekleniyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan deneyimli futbolcunun dönüşü, teknik heyetin elini rahatlatacak.

OOSTERWOLDE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Fenerbahçe'de bir diğer sakat oyuncu Jayden Oosterwolde'den de iyi haber geldi. A Spor'un aktardığı bilgiye göre Hollandalı savunmacının yaklaşık 3 hafta sonra takıma dönmesi bekleniyor.