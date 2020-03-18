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18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 18.03.2020 16:33 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105.

18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
İscehisar Kaymakamlığı ve İscehisar Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk anıtına sunulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini anlatan konuşma ile sona erdi.
Törene, İscehisar İlçe Kaymakamı Uğur Kapar, İscehisar Belediye Başkan Yardımcısı Nurullah Mardin ve ilçe protokolü katıldı. İlçede yapılması planlanan diğer törenler ise Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı

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