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18 saat ateş görmeden pişiyor! Yurt dışına bile gönderiyorlar

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 17.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
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18 saat ateş görmeden pişiyor! Yurt dışına bile gönderiyorlar

Sivas'ta yaşayan vatandaşlar, salgın hastalıklara karşı korunmak için sıklıkla kelle tüketiyorlar. 18 saat boyunca ateş değmeden pişen kelle, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Dünyayı etkisine altına alan Covid-19 salgını vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Sivas’ta vatandaşlarsa Covid-19’a karşı bağışıklığı güçlendirdiğini düşündükleri kelle yiyerek kendilerini koruyor. Maharetli ustaların ellerinde temizlenen kuzu ve koyun kelleleri, yaklaşık 18 saat ateş değmeden pişirilerek tüketime hazır hale geliyor. Kentte hizmet veren kelleciler, pandemi sürecinde alınan tedbirler nedeniyle müşterilerine paket servisle hizmet etmeye devam ediyor.

'18 SAAT BOYUNCA ATEŞ GÖRMEDEN PİŞER'

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Kelleci Muammer Kantar, kellenin 17-18 saat ateş görmeden fırında kalarak piştiğini belirterek, “Kelle 17-18 saat fırının içinde kalır ve ateş görmeden pişer. Kelle serin havayı sevdiği içinde sabah 5’te başlar saat 9’da biter. 4-5 saatlik bir satış mevzusu vardır. 5 saat içerisinde gelip kellenizi almanız lazımdır. Kelle eti bağışıklık sistemi için mükemmel bir yiyecektir. Tok tutar bu özelliği de faydalıdır. Kelle etinin faydası çoktur. Kitaplarda yazana göre zihin açma özelliği de vardır. Zaten gözü ayrı bir lezzet, dili ayrı bir lezzet, yanak eti ayrı bir lezzet olduğu için halk arasında tercih edilen bir yiyecektir. Pandemi sürecinde yiyecek sektörü olduğu için çok etkilemiyor çünkü vatandaşlar tercih ediyor” dedi.

'YURT DIŞINA BİLE GÖNDERİYORUZ'

Kantar, Türkiye’nin her yerine kelle gönderdiklerini belirterek “Talep çok. Dükkanda yeme işi yasak olduğu içinde paket servis olarak hizmet sunuyoruz. Kuzu kellesinin fiyatı 30 TL, koyun kellesinin fiyatı ise 35 TL. Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz, İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Diyarbakır, bazen yurt dışına bile gönderiyoruz. Mesela Almanya’ya şokladıktan sonra götüren oluyor. Kellenin tadını aldıktan sonra Türkiye’nin neresinde olursanız olun, yurt içi ya da yurt dışında olun sırf kelle yemek için özellikle damak zevkinden dolayı gelip kelle yiyip gidiyor. Sırf kelle yemek için adam İstanbul’dan İzmir’den akşam biniyor, sabah iniyor ardından akşam geri dönüyor” şeklinde konuştu.

'YOĞUN TALEP VAR'

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkelerine döndükleri zaman satışların arttığını söyleyen Kantar, “Gurbetçilerimiz Sivas’a geldiği zaman kelle patlaması oluyor. Kelleye muhteşem derecede ihtiyaç duydukları için müthiş derece de kelle satılır. Normal gün 50 tane satıyorsan gurbetçiler geldiği zaman bu sayı 100’e çıkar. Onun için gurbetçilerin çok tercih ettiği bir yiyecektir. Şu anda günde ortalama 75- 80 tane kelle satıyoruz. Tabi bu arada diğer arkadaşlarda olduğu için Sivas’ta günlük 300-400 tane tüketilir” dedi.

İş yerinde yemek için kelle almaya gelen Onur Soğancıoğlu, “Kellerimizi aldık her zamanki gibi. Burada yiyemiyoruz malum korona sürecinden dolayı. İş yerimize alıp götürüp orada yiyeceğiz. Bir sürü hastalığa deva olacağını düşünüyorum. Bizim de zaten Sivas’ımızın genel bir kültürüdür. Herkese tavsiye ediyoruz” dedi.

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