YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor

18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor

15.08.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Frida" balesiyle devam etti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği festivalde, “Frida” adlı eser, Mersin ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelendi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun otobüs kazasında ağır yaralanması sonucu geçirdiği travmaları ve resim yaparak hayata tutunmasını konu alan gösteri sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'a, reji ve koregrafisi Özgür Adam İnanç'a ait iki perdelik eser, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Festival, 17 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek ünlü "Carmen" balesi ile sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitlediTaşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitledi
Korkunç gece: 20 ölü, 79 yaralı! Korkunç gece: 20 ölü, 79 yaralı!
Seydikemer'de orman yangını başladıSeydikemer'de orman yangını başladı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:16
Öğle
13:16
İkindi
17:01
Akşam
20:06
Yatsı
21:30

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.