18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda 16 takımın katılımıyla 4 grupta gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 8 karşılaşma oynandı.

Türkiye'nin B Grubu'nda Polonya'yı 94-43'lük skorla geçtiği şampiyonada bugün oynanan maçların skorları ve yarınki müsabakalar şöyle:

A Grubu:

Fransa-Büyük Britanya: 97-45

İsrail-Kuzey Makedonya: 79-70

B Grubu:

İspanya-Almanya: 89-44

Polonya-Türkiye: 43-94

C Grubu:

Sırbistan-Slovenya: 70-52

Çekya-Yunanistan: 56-67

D Grubu:

Litvanya-Karadağ: 75-56

Hırvatistan-İtalya: 64-73

- Yarınki maç programı

A Grubu:

13.45 Kuzey Makedonya-Fransa

16.00 Büyük Britanya-İsrail

B Grubu:

18.15 Almanya-Polonya

20.30 Türkiye-İspanya

C Grubu:

13.45 Slovenya-Çekya

20.30 Yunanistan-Sırbistan

D Grubu:

16.00 İtalya-Litvanya

18.15 Karadağ-Hırvatistan



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