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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon İspanya

07.08.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon İspanya

İZMİR (AA) - İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, İspanya'nın Türkiye'yi mağlup ettiği final maçıyla tamamlandı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda 30 Temmuz Cumartesi günü başlayan şampiyonada bugün final ve klasman müsabakaları oynandı. İspanya'nın Türkiye'yi 68-61 yenerek şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda üçüncülüğü de Slovenya'yı 70-67 yenen Sırbistan elde etti.

Beşincinin Fransa olduğu organizasyonda, bu ülkeyi İtalya, Litvanya, İsrail, Polonya, Çekya, Almanya, Yunanistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Büyük Britanya ve Karadağ izledi.

İlk 5 takımın 2022 19 Yaş Altı Dünya Basketbol Şampiyonası'nda doğrudan mücadele etmeye hak kazandığı organizasyonda son 3 sıradaki Kuzey Makedonya, Büyük Britanya ve Karadağ B Ligi'ne düştü.

- Türkiye 5. kez finalde kaybetti

Organizasyonda daha önce 2013 ve 2014'te 2 kez birinciliğe ulaşan Türkiye, 7. kez yer aldığı finalde 5. kez kaybetti. 2004 ve 2019'da da İspanya'yı finalde geçemeyen Türkiye, 3. kez finalde karşılaştığı rakibine yine mağlup oldu.

İspanya ise 1998, 2004, 2011 ve 2019'dan sonra beşinci şampiyonluğuna ulaştı.

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