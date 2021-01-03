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  4. 18 yaşındaki Doğan Alemdar, Mensah'ın penaltısını kurtardı!

18 yaşındaki Doğan Alemdar, Mensah'ın penaltısını kurtardı!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 03.01.2021 21:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında kazandığı penaltıdan yararlanamadı. Penaltıyı 18 yaşındaki genç file bekçisi Doğan Alemdar kurtardı.

18 yaşındaki Doğan Alemdar, Mensah'ın penaltısını kurtardı!

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Josef de Souza'nın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren N'Koudou yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. VAR odasıyla da görüşen Aydınus, penaltı kararını yeniden onayladı.

Siyah - beyazlılarda topun başına Bernard Mensah geçti. Gana'lı futbolcunun penaltısında Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar topu köşeden kornere çeldi ve gol izni vermedi.

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